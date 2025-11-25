Детектив НАБУ: у группы Миндича были досье на депутатов и журналистов

По словам Александра Абакумова, всего было собрано 527 справок на разных людей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором крупной коррупционной схемы, хранила 527 досье на чиновников, депутатов, журналистов и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые ведут это дело. Об этом сообщил детектив НАБУ Александр Абакумов.

"Мы установили, что членами этой преступной организации было собрано в целом 527 справок на разных людей", - сказал Абакумов на заседании комитета Верховной рады по антикоррупционной политике с участием представителей правоохранительных структур. Трансляцию ведет в своем YouTube-канале депутат Ярослав Железняк.

По словам Абакумова, среди этих файлов досье на 15 детективов НАБУ, включая задержанного СБУ Руслана Магамедрасулова, который документировал деятельность Миндича, 16 депутатов Верховной Рады, в том числе Железняка, 10 журналистов. Также группа располагала данными на бывших глав компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", сообщил детектив, не уточняя, о ком именно идет речь. Кроме того, были изъяты справки на 18 министров и заместителей министров, в основном из Минюста и Минэнерго.

Абакумов отметил, что в этих досье содержалась информация личного характера, включая данные о членах семьи, которая могла использоваться для оказания давления.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос сообщал, что участники группы Миндича незаконно следили за детективами ведомства, в том числе с использованием возможностей городской системы видеонаблюдения. В то же время украинские СМИ сообщали, что группа собирала информацию и на руководство антикоррупционных ведомств, которые разрабатывали дело Миндича, - НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Дело Миндича

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Позже появилась информация, что в материалах следствия под псевдонимом Али-Баба мог фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.