В Мурманске в ДТП с автобусом и мусоровозом пострадали три человека

Авария произошла в районе улицы Капитана Маклакова

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Три пассажира автобуса госпитализированы в результате столкновения с мусоровозом в центре Мурманска. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автобуса получили телесные повреждения, с которыми обслужены в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 11 утра в районе улицы Капитана Маклакова в Мурманске. Столкнулись автобус "Лиаз" и мусоровоз МАЗ.