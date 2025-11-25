В Херсонской области арестовали "азовца" за преступления против жителей ДНР

По версии следствия, житель региона добровольно вступил в батальон для улучшения своего материального положения, а также по идеологическим соображениям

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Херсонской области/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 25 ноября. /ТАСС/. Житель Херсонской области арестован по обвинению в участии в деятельности националистического батальона "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Херсонской области.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Херсонской области в отношении 50-летнего жителя Алешкинского муниципального округа расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ России по Херсонской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). <…> Фигурант задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Судом по ходатайству следователя СК России ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.

© УФСБ России по Херсонской области/ ТАСС

По версии следствия, с середины мая по конец августа 2015 года житель региона добровольно вступил в батальон для улучшения своего материального положения, а также по идеологическим соображениям. "В указанный период обвиняемый выполнял функции механика-водителя БМП-1, в том числе участвовал в осуществлении насильственных преступлений против мирного населения Донецкой Народной Республики, чтобы дестабилизировать органы местной власти. В конце августа 2015 года, выполняя задачи незаконного движения, злоумышленник получил ранение, в связи с чем был комиссован из рядов "азовцев". Проживая в городе Алешки Херсонской области, мужчина тщательно скрывал свое участие в батальоне до момента пресечения данной противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов", - добавили в СК.