В Геленджике локализовали лесной пожар на площади 4,5 га

Тушение лесного пожара продолжается в районе села Прасковеевка

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар в районе садового товарищества "Сосновка" в Геленджике (Краснодарский край) локализован на площади 4,5 га. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"Лесное возгорание в районе СНТ Сосновка (г-к. Геленджик) локализовано в 14:30 на примерной площади 4,5 га. В настоящее время проводится комплекс мер для скорейшей его ликвидации", - сказано в сообщении.

Тушение лесного пожара продолжается в районе села Прасковеевка в Геленджике. Там площадь возгорания составляет порядка 1 га.

Накануне, 24 ноября, стало известно о возгораниях в лесных массивах на Кубани общей площадью 12,5 га - в Геленджике и Абинском районе. Площадь пожара в районе населенного пункта Синегорск (Абинский район) составляла 7,5 га, в районе села Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик) - 5 га.

Лесные возгорания в районе населенных пунктов Синегорск и Мирный Краснодарского края потушили 25 ноября, о чем сообщалось в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.