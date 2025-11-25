В Москве на Киевском шоссе пострадали два человека в ДТП с опрокидыванием

Водителей доставили в медучреждение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Москве, в результате один из них опрокинулся, пострадали два человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 26-м км Киевского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств, с последующим опрокидыванием одного из них. В результате дорожной аварии два водителя с различными травмами доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте ДТП работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для устранения последствий аварии. "Движение затруднено, выбирайте маршруты объезда", - призвали в ГАИ.