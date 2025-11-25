Экс-полицейскому вынесли приговор по делу о взятке от редактора Ura.ru

Андрею Карпову назначили четыре года условно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил четыре года условно бывшему начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову за получение взяток от свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова и превышение должностных полномочий, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно Карпову Андрею Александровичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. <...> Назначенное наказание считать условным", - сказала судья.

Также Карпов лишен звания "Старший лейтенант полиции", денежные средства в размере 120 тыс. рублей, полученные в виде взятки, конфискуют в пользу государства.

Гособвинение просило назначить Карпову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, оштрафовать его на 600 тыс. рублей и лишить звания "Старший лейтенант полиции".

По версии следствия, Карпов получил вознаграждение в размере 120 тыс. рублей за предоставление данных ежедневной оперативной сводки редактору свердловской редакции издания Ura.ru Аллаярову, который обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).