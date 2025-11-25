Под Белгородом водитель автомобиля получил ранения при атаке дрона

У мужчины диагностировали баротравму и осколочные ранения лица

БЕЛГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате атаки дрона на автомобиль в селе Ясные Зори под Белгородом. Об этом сообщает оперштаб региона.

"В местную амбулаторию за медицинской помощью обратился водитель, пострадавший в результате атаки дрона на автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа. У мужчины диагностировали баротравму и поверхностные осколочные ранения лица", - говорится в сообщении.

Необходимая помощь пострадавшему оказана, лечение он продолжит амбулаторно, уточнили в оперштабе.