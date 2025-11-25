В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

В этой части региона действует воздушная тревога

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

В подконтрольной Киеву части региона действует воздушная тревога. Также в красной зоне находятся Днепропетровская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская области.