Обвиняемая в убийстве сына в Балашихе не состояла на учете в Пензенской области

Женщину ранее задержали по подозрению в убийстве

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 26 ноября. /ТАСС/. Елена Цуцкова, обвиняемая в жестоком убийстве сына в Балашихе, не состояла на профилактическом учете в Пензенской области, где проживала ранее. Об этом сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

Читайте также

В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве

"Цуцкова Елена зарегистрирована по месту жительства в Пензенской области, фактически по месту регистрации не проживает в течение длительного времени, около 10 лет, на профилактических учетах не состояла. В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области информация о ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей не поступала", - говорится в ответе уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Ларисы Рябихиной на запрос ТАСС.

В пресс-службе УМВД по Пензенской области уточнили ТАСС, что женщина не проживает на территории региона с 2015 года. "Несовершеннолетних детей в период проживания на территории Пензенской области у нее не было", - отметили в ведомстве.

Утром 16 ноября на востоке Москвы рабочие, проводившие реконструкцию Гольяновского пруда, обнаружили в рюкзаке пакет с головой ребенка. Эксперт установил, что его смерть наступила не более двух дней назад. Позднее в квартире в Балашихе на балконе было найдено обезглавленное тело 6-летнего мальчика.

По подозрению в убийстве была задержана мать ребенка. Женщина до убийства сына лежала в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики. 18 ноября Балашихинский районный суд Московской области арестовал Цуцкову до 16 января.