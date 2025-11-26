В Приангарье при пожаре в жилом доме погибли двое детей

Еще один ребенок пострадал

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Двое детей погибли и один пострадал из-за пожара в частном доме в Братском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Братского района организовала проверку по сообщению о возгорании в частном жилом доме на улице Дружбы в поселке Тарма Братского района, повлекшем гибель семилетней девочки и ее четырехлетнего брата. Кроме того, в тяжелом состоянии в медицинское учреждение госпитализирован годовалый мальчик. Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС поступило 26.11.2025 года", - сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В СУ СК России по Иркутской области сообщили, что дети находились в доме без присмотра взрослых.