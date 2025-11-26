Во Владивостоке ученица гимназии пострадала из-за распыленного на уроке газа

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Учащийся гимназии во Владивостоке распылил газ во время урока, пострадала его 14-летняя одноклассница. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительным данным, учащийся 8-го класса во время урока распылил газ из аэрозольного пистолета. За медицинской помощью обратилась 14-летняя ученица. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают на месте инцидента, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.