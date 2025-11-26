В Новосибирске ущерб от работы финансовой пирамиды составил свыше 80 млн рублей

Потерпевшими признаны 75 человек

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды в Новосибирске составил 81 млн рублей. Потерпевшими признаны 75 человек, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, Юрий Назаров создал международный потребительский кооператив по развитию социальных программ "Мао". Действуя совместно с тремя соучастниками, позиционируя себя опытным специалистом в области управления цифровыми активами, он убеждал людей, что созданная им криптовалюта позволит пайщикам получать высокий доход. Однако никакую инвестиционную деятельность злоумышленник не осуществлял, криптовалюту не выпускал, проценты инвесторам выплачивались за счет вновь привлеченных денег от других потерпевших.

"Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Обвиняемые в период с августа 2020 по июль 2024 года похитили денежные средства 75 потерпевших на сумму свыше 81 млн рублей", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как уточнили в региональном ГУ МВД России, с целью наибольшего охвата граждан в интернете члены группы размещали рекламу, проводили вебинары, на которых среди присутствующих распространялась вымышленная информация об успешных вкладчиках, высокодоходной деятельности кооператива, имеющейся системе бонусов и иных привилегий. Для обеспечения гражданских исков установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на общую сумму 49 млн рублей