В Новосибирске лейтенанта-дезертира приговорили к 5,5 года лишения свободы

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор лейтенанту за самовольное оставление части. Ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что военнослужащий, с целью временно уклониться от прохождения службы, желая отдохнуть от исполнения обязанностей и провести время по своему усмотрению, без уважительных причин не прибыл к установленному регламентом сроку в воинскую часть. Спустя месяц лейтенант по вызову следователя прибыл в военный следственный отдел СК России по Новосибирскому гарнизону и заявил о себе.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.