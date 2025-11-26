В Хабаровском крае мужчину осудили за передачу сведений об оборонном предприятии

Местному жителю назначили 17 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил 17 лет лишения свободы жителю Комсомольска-на-Амуре за передачу сведений о работе оборонного предприятия спецслужбам Украины. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 450 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сказали в прокуратуре.

Мужчину признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Установлено, что с августа по октябрь 2024 года фигурант связался через интернет с представителями спецслужб Украины и по их заданию передавал сведения о деятельности оборонного предприятия. Противоправная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.