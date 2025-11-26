В ЛНР при атаке беспилотников ВСУ пострадали два человека

С осколочными ранениями их доставили в больницу

ЛУГАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Два человека получили осколочные ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Луганской Народной Республике, они госпитализированы, всего ночью регион атаковали 10 БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"В Старобельске в результате атаки беспилотного летательного аппарата возник пожар на территории АЗС. Под угрозой находились близстоящие жилые дома и торговые объекты. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЛНР. <…> Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, остановив распространение стихии. Пострадали два человека. С осколочными ранениями они госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один беспилотник поразил объект энергоснабжения. По состоянию на утро все обесточенные абоненты подключены к сети, отметили в Минтопэнерго ЛНР. По информации силовых ведомств, минувшей ночью ЛНР атаковали около 10 вражеских беспилотников.

25 ноября пресс-служба правительства ЛНР сообщала, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по критической инфраструктуре в прифронтовых районах Луганской Народной Республики.