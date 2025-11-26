Экс-замглавы Клина продлили арест

Владимир Кондратьев обвиняется в получении особо крупной взятки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Клинский городской суд продлил срок ареста бывшему заместителю главы города Владимиру Кондратьеву, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Клинский суд продлил срок содержания под стражей бывшему замглавы г. о. Клин Кондратьеву В. Мера пресечения в виде содержания под стражей Кондратьева В. продлена на два месяца", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность заместителя главы администрации Клина, получил через двух посредников взятку в 200 тыс. рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на текущий ремонт автомобильной дороги, за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ и других сопутствующих документов.

Также бывший чиновник проверяется на причастность к хищению мошенническим путем денежных средств в сумме более 3 млн 800 тыс. рублей при реализации муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги.