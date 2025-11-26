В Петербурге на станции Шушары неизвестные подожгли тепловоз

Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестные подожгли тепловоз на станции Шушары Октябрьской железной дороги. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ОЖД.

"В 2:50 на станции Шушары Октябрьской железной дороги в результате вмешательства посторонних лиц произошло возгорание тепловоза. Возгорание ликвидировано силами локомотивной бригады с применением первичных мер пожаротушения", - заявила пресс-служба.

В результате ночного происшествия никто не пострадал. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.