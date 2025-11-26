ФСБ показала кадры задержания собиравшего для Киева данные о ПВО в Подмосковье

Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы

ТАСС, 26 ноября. ФСБ опубликовала видео задержания 55-летнего уроженца Ростова-на Дону Андрея Верьянова, который по заданию Службы безопасности Украины собирал данные о системе ПВО в Подмосковье. Фигурант также получил задание взорвать самолет высокопоставленного чиновника.

На кадрах видны задержание злоумышленника, допрос, а также вынесение приговора.

Заведены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ, которые были соединены в одно производство. Второй Западный окружной военный суд приговорил Андрея Верьянова к 24 годам лишения свободы.