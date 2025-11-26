В нескольких регионах РФ задержали подозреваемых в кражах из домов и офисов

Ущерб составил около 15 млн рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в семи кражах из офисов, квартир и ювелирных салонов в нескольких регионах России на 15 млн рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Результатом визитов воров-гастролеров в квартиры, офисы и ювелирные салоны в нескольких регионах России стал ущерб около 15 миллионов рублей. Задержали пятерых граждан одного из государств ближнего зарубежья, которые сами привыкли выбирать, куда и когда им наведываться, оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из Республики Татарстан и Рязанской области", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что злоумышленники в течение августа - октября текущего года совершили семь краж в Казани и Рязани. Во всех случаях сообщники действовали в ночное время. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.

"Среди похищенного фигурантами - металлический ящик с 2,5 млн рублей из офиса в городе Казани. Там же, из ювелирной мастерской, они украли 230 единиц украшений стоимостью свыше 5 млн рублей. А из магазина в городе Рязани - драгоценности на сумму более 3 млн рублей", - отметила представитель ведомства. Кроме того, по ее словам, потерпевшими стали четверо граждан, у которых из жилищ пропали деньги и ценности на общую сумму около 4 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их на территории Московского региона. Выяснилось, что трое из них ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления", - сказала Волк.

В ходе обысков изъяты денежные средства, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Задержанные арестованы.