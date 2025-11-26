В Калининградской области изъяли партию контрафактных сигарет на 11,8 млн рублей

Продавцу суд назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей, ее соучастнику - в размере 700 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Калининградской области пресекли незаконную торговлю сигаретами без необходимой маркировки. Изъята партия контрафактных табачных изделий на общую сумму в 11,8 млн рублей, нарушительницу приговорили к крупному штрафу, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"В Гусеве вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте немаркированных табачных изделий. В суде установлено, что в 2022-2024 гг. продавец торгового павильона и ее знакомый организовали сбыт контрафактных сигарет на Гусевском городском рынке. Преступная деятельность подсудимых пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 11,8 млн рублей. Суд назначил продавцу наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей, ее соучастнику - в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства в размере 808 тыс. рублей, полученные в результате совершения преступления, а также автомобиль Volkswagen Polo, на котором перевозились табачные изделия.