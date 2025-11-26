В Калининграде пенсионерка перевела мошенникам 9 млн рублей

Потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника службы финансового мониторинга, который сообщил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Жительница Калининграда стала жертвой мошенников, перечислив на указанный ими банковский счет 9 млн рублей своих сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"Очередной жертвой мошенников в Калининграде стала 71-летняя местная жительница. Поверив мошенникам, она лишилась 9 млн рублей", - сказали в пресс-службе полиции.

Полицейские выяснили, что потерпевшей в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника службы финансового мониторинга, который сообщил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения. Он посоветовал пожилой женщине перевести все деньги на так называемый безопасный счет. Испугавшись за свои накопления, пенсионерка перечислила на указанный банковский счет 9 млн рублей.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - отметили в пресс-службе.