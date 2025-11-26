По делу сбежавшего омского экс-министра арестовали имущество на 100 млн рублей

В частности, речь идет о квартирах в Москве и Дубае

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Следственные органы наложили арест на имущество стоимостью около 100 млн рублей по делу экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, которая с 2021 года находится в международном розыске по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Омской области Юрий Остапенко.

"По делу наложен арест, в том числе на имущество третьих лиц, на сумму около 100 млн рублей. Это квартиры в Москве, Дубае и другое имущество. Мы приняли меры, направили [документы в Объединенные Арабские Эмираты]", - рассказал Остапенко.

Он отметил, что по делу уже собрана доказательная база. При этом защита бывшего адвоката периодически выходит на связь со следствием. Ранее ТАСС сообщал, что Солдатова, со слов адвокатов, хотела бы вернуться в Россию и ищет варианты, как это сделать без ареста.

Солдатова с 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 по 2019 год - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. 1 апреля 2020 года она заняла пост министра здравоохранения, а уже в ноябре была отправлена в отставку.

Позднее Солдатову обвинили в превышении должностных полномочий с причинением ущерба бюджету на сумму более 105 млн рублей. Тогда следствие предположило, что экс-министр организовала заключение госконтрактов с коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости - в 2-3 раза. Солдатова заочно арестована и объявлена в международный розыск.