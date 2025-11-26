В Омске пенсионер провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию

Пострадавший получил более 60% ожогов тела

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Пожилой житель Омска провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию с ожогами более 60% тела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

В сообщении говорится, что предварительно было установлено, что утром 26 ноября мужчина "провалился в яму с кипятком" рядом с домом 53 на улице Малой Ивановской в Омске. Пенсионер получил более 60% ожогов тела, "он находится в реанимации".

По факту происшествия прокуратурой и следственными органами проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале сообщил, что мужчина пострадал из-за повреждения подземного трубопровода, который уже отключен. В скором времени будет начат ремонт. Он уточнил, что поручил руководителю "Тепловой компании" Владимиру Дмитриеву быть на связи с родственниками пострадавшего. Предприятием будет оказано максимальное содействие во время лечения и реабилитации.