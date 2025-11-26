В Ленобласти выявили хищения на высадке деревьев в лесничестве Минобороны

Злоумышленники похитили более 40 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Ленинградской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые, по данным следствия, похитили более 40 млн рублей на проведении лесовосстановительных работ в лесничестве Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что руководитель коммерческой организации и должностное лицо Морозовского лесничества осуществили хищение денежных средств, выделенных на организацию и выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению на территории Морозовского лесничества Министерства обороны Российской Федерации путем подделки исполнительской документации, что повлекло нанесение крупного экономического ущерба обществу и государству на более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе областного управления СК России, ущерб от преступления может достигать 1 млрд рублей. Руководитель лесничества и гендиректор фирмы задержаны. В суд направлено ходатайство о заключении фигурантов под стражу.