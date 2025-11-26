В Уфе арестовали начальника отдела Министерства промышленности Башкирии

По версии следствия, фигурант, курировавший исполнение договоров на изготовление барельефа и подготовку видеоматериалов для одного мероприятия, потребовал от исполнителя работ незаконное денежное вознаграждение

УФА, 26 ноября. /ТАСС/. Начальника отдела в Министерстве промышленности Башкирии заключили под стражу в Уфе по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Предъявлено обвинение начальнику отдела административно-технического обеспечения и лицензирования Министерства промышленности и энергетики Республики Башкортостан в получении взятки, совершенном с вымогательством взятки (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант, курировавший исполнение договоров на изготовление барельефа и подготовку видеоматериалов для одного мероприятия, потребовал от исполнителя работ незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за содействие в подписании актов приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг. После того, как обвиняемый получил первую часть оговоренной суммы в размере 50 тыс. рублей, его задержали. По месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.