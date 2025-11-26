В Сочи женщину осудили за публикацию изображения нацистских символов

Местная жительница получила 1,5 года колонии-поселения

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи приговорил к 1,5 года колонии-поселения женщину за публикацию в социальных сетях изображения с флагом нацисткой Германии, свастики и других подобных символов. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Центральным районным судом Сочи оглашен приговор в отношении Ирины Костровой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ). Костровой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что она отказалась от своих показаний, данных на стадии предварительного следствия, и не признала вину в суде.

Женщина делала подобные публикации не однократно. Ранее ее привлекали к административной ответственности за размещение изображения с нацисткой атрибутикой и символикой Третьего Рейха. После этого женщина также разметила на своей странице в "Одноклассниках" изображение с флагом нацисткой Германии и свастикой.