В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера из-за очагов пастереллеза

Создан оперативный штаб ликвидации ЧС, его руководителем назначен вице-премьер правительства региона Буянто Батомункуев

ЧИТА, 26 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Забайкальском крае из-за выявления очагов заболевания сельскохозяйственных животных пастереллезом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В связи с выявлением очагов пастереллеза по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и на основании письма краевого Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Забайкалье введен режим ЧС регионального характера", - говорится в сообщении.

В Забайкалье создан оперативный штаб ликвидации ЧС, его руководителем назначен вице-премьер правительства региона Буянто Батомункуев, на местах работу координируют главы районов. Госветслужбе региона поручено провести оценку ущерба, причиненную владельцам животных, для последующей выплаты компенсации.

На территориях, где установлены ограничительные мероприятия, запрещено посещение посторонними, кроме персонала, привлеченного для ликвидации очагов; ввоз и вывоз животных, реализация мяса, молока и молочных продуктов; вывоз кормов, инвентаря, с которыми могли иметь контакт больные животные, а также ряд других мер в рамках карантина.

При первых признаках заболевания у животных владельцам необходимо сообщаться в районные филиалы Госветслужбы. Для предотвращения распространения заболевания на западных и восточных направлениях планируют организовать досмотр транспортных средств.

"Пастереллез входит в перечень заболеваний, на случай которых производится агрострахование с господдержкой. Оперштаб находится в контакте с регионом и готов к рассмотрению вопросов, которые могут возникнуть в случае, если инфекция будет обнаружена у застрахованного поголовья - не только КРС, но и иных видов сельхозживотных", - приводятся в сообщении слова президента Национального Союза агростраховщиков Корнея Биждова.

О заболевании

Пастереллез - бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко. В Забайкальском крае распространение пастереллеза было зафиксировано в Забайкальском, Ононском, Могойтуйском и Борзинском районах. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаев заболеваний у местных жителей не зафиксировано. От человека к человеку заболевание не передается.