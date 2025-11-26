Следствие будет ходатайствовать об аресте москвички, убившей своего шестилетнего сына

В ходе допроса женщина признала свою вину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте женщины, которая убила шестилетнего сына и попыталась покончить с собой в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в убийстве своего малолетнего сына (ч. 2 ст. 105 УК РФ). <…> Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Кунцевским районным судом Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину и сообщила, что не менее двух месяцев назад у нее появились мысли об убийстве ребенка.

По данным следствия, 12 ноября обвиняемая в квартире жилого дома на улице Академика Анохина нанесла множественные удары ножом и молотком по телу своего сына 2019 года рождения. После произошедшего она пыталась покончить с собой, однако оперативно была госпитализирована в одну из городских больниц.