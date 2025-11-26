В Братске нашли тело работника полигона ТБО с похожими на укусы собак следами

В дежурную часть МВД РФ ранее поступило сообщение о том, что на полигоне стая агрессивных собак не подпускает медперсонал к лежащему без движения мужчине

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Иркутской области/ ТАСС

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Тело сотрудника полигона бытовых отходов со следами повреждений, схожими с укусами собак, найдено в Братске Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"26 ноября в городе Братске на полигоне твердых бытовых отходов без признаков жизни обнаружено тело работника с телесными повреждениями, схожими с укусами собак. По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в СК.

В ГУ МВД России по Иркутской области рассказали, что инцидент произошел утром вблизи поселка Чекановский. "В дежурную часть <…> поступило телефонное сообщение о том, что на полигоне твердых бытовых отходов стая агрессивных собак не подпускает медперсонал к лежащему без движения мужчине. Незамедлительно прибывшие сотрудники попытались приблизиться к месту случившегося, однако собаки стали нападать на полицейских. Действуя в соответствии с Федеральным законом "О полиции", оперуполномоченный применил табельное оружие и произвел два выстрела в сторону животных, в результате чего одна из них от полученного ранения скончалась", - пояснили в полиции.