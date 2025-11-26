Задержанным по делу SOS Donbass во Франции грозит до 15 лет тюрьмы

Им также грозят крупные денежные штрафы до €150 тыс.

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Задержанным в рамках расследования деятельности гуманитарной ассоциации SOS Donbass во Франции грозит до 15 лет тюремного заключения и крупные денежные штрафы в случае подтверждения выдвинутых против них обвинений, включающих обвинения в шпионаже. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Парижа.

Уточняется, что в отношении гражданки России, которую называют вице-президентом ассоциации, выдвинуты обвинения по четырем пунктам, самое серьезное из которых - "соучастие в нанесении ущерба охраняемому имуществу в составе группы лиц в интересах иностранного государства", что может караться лишением свободы на срок до 15 лет и штрафом до €150 тыс. Также ей вменяется "участие в преступном сообществе с целью подготовки к совершению преступления", "деятельность по сбору информации о национальных интересах для иностранного государства" и "разведывательная деятельность в пользу иностранного государства". По каждой из этих статей предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы и до €150 тыс. штрафа.

Расследование в отношении нее было начато в связи с передачей в прокуратуру 3 января 2025 года доклада Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции, в котором содержались утверждения о сборе ею разведданных и совершении действий, "способных подорвать фундаментальные интересы" республики. "В частности, ее подозревали в том, что она обращалась к руководителям различных французских компаний с целью получения информации, касающейся экономических интересов Франции", - уточнили в прокуратуре, добавив, что она была помещена под стражу на время рассмотрения дела.

Наиболее серьезное обвинение по поводу ущерба охраняемому объекту связано с размещением на Триумфальной арке в центре Парижа и в другом месте в XVI округе французской столицы плакатов с лозунгом "Скажи спасибо советскому солдату-победителю". Плакаты были обнаружены 3 и 4 сентября соответственно. В заявлении прокуратуры не утверждается, что россиянка принимала участие в их расклейке, однако в нем говорится, что с ней связался человек, который этим занимался. Он также является уроженцем России и был задержан в рамках этого расследования, его обвиняют в порче охраняемого имущества и "участии в преступном сообществе с целью совершения преступлений, караемых лишением свободы на срок до 10 лет".

Обвинения в отношении французов

Кроме двух граждан России, в рамках этого дела были задержаны двое французов, один из них - руководитель ассоциации SOS Donbass. Ему предъявлены те же обвинения, за исключением порчи охраняемого имущества, по каждому из них ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до €150 тыс. 25 ноября он был помещен в предварительное заключение. Другой француз, которого обвиняют в разведывательной деятельности в пользу иностранного государства и участии в преступном сообществе, был отпущен на свободу под судебный контроль. Ему запрещено общаться с другими фигурантами дела, покидать территорию Франции, а также запрещено в любой форме вести деятельность ассоциации, "связанную с международной политикой Франции, политикой России или помощью людям в связи с российско-украинским вооруженным конфликтом".

Ассоциация SOS Donbass выступает в поддержку жителей Донбасса и Новороссии, пострадавших в ходе конфликта с Украиной. Она регулярно проводит акции солидарности с жителями Донбасса и против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции с 2022 года. Она уже направила несколько конвоев с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую народные республики.