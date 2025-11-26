В Ленобласти полиция выявила захват почти 35 га земли под садоводство

По данным следствия, председатель СНТ ввел в заблуждение экспертов и суд, чтобы получить право на использование земель специального назначения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Полиция во Всеволожском районе Ленинградской области расследует незаконный захват садоводством почти 35 га земли в Токсовском городском поселении. Председатель СНТ арестован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

"Несмотря на то что указанные земли являются государственной собственностью и имеют категорию специального назначения, что не допускает ведения садоводства и возведения на них жилых домов, участок был фактически самовольно занят. На нем обнаружено свыше сотни самовольно возведенных построек, внутренняя дорожная сеть, линии газо- и электроснабжения, а также ограждение. По данным следствия, инфраструктура создавалась в 2017-2019 годах, хотя никаких законных оснований для этого не было", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 67-летний председатель СНТ ввел в заблуждение экспертов и суд, чтобы получить право на использование земель специального назначения - вопреки установленным ограничениям.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в уголовном деле идет речь об участке общей площадью 348 тыс. кв. м на территории поселка Новое Токсово, относящемся к землям лесного фонда. Бессрочным пользователем участка является Морозовское военное лесничество Минобороны России, однако с 2017 года полномочия распоряжаться землей перешли к администрации Токсовского поселения.

В настоящее время следователи устанавливают, кто организовал создание дорожной и инженерной инфраструктуры на государственных землях, каким образом осуществлялась продажа участков по "садовым книжкам" и кто является владельцами более чем 100 объектов самостроя.