В Карелии экс-депутата обвинили в убийстве и покушении на убийство по найму

Речь идет о Тимуре Зорнякове

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. Бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова обвинили в убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенном по найму. Об этом свидетельствуют данные в картотеке 1-го Западного окружного военного суда.

"Зорняков Тимур Анатольевич <...> [обвиняется по] ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. "а", "е", "з" <...> ст. 105 ч. 2 п. "е", "з" УК РФ (убийство и покушение на убийство двух лиц, совершенное по найму общеопасным способом - прим. ТАСС)", - указано в карточке дела.

Как сообщил ТАСС источник, речь идет о событиях сентября 2002 года. В утреннее время Зорняков, являясь сотрудником силового ведомства и действуя по найму, выстрелил из ручного гранатомета по проезжавшему вблизи дома №1 по набережной Варкауса в Петрозаводске бронированному автомобилю. В салоне находился предприниматель Леонид Белуга и его 28-летний водитель. Бизнесмен не пострадал, а находившийся за рулем мужчина погиб. За свои действия Зорняков получил $20 тыс.

Также Зорняков обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности, присвоении вверенного имущества в крупном размере и склонении к незаконному получению сведений, составляющих гостайну.

В частности, в январе 2022 года, являясь директором автономного учреждения республики, он издал приказ об установлении себе и работникам командировочных выплат в размерах, превышающих установленные действующими нормативно-правовыми актами суммы. В результате учреждению был причинен ущерб в общей сумме более 180 тыс. рублей. В период с июня по декабрь 2023 года, находясь в той же должности, он совершил хищение 900 тыс. рублей, полученных на компенсацию расходов на проживание в командировке, предоставив поддельные документы.

Кроме того, в июле 2023 года, не имея допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, Зорняков склонил своего знакомого, также не имеющего указанного допуска, к незаконному получению этих сведений. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

О Зорнякове

Тимур Зорняков был арестован в мае 2024 года. На тот момент занимал должность директора АУ РК "Центр спортивной подготовки" и являлся депутатом городского совета Петрозаводска. В ноябре прошлого года городской совет досрочно прекратил депутатские полномочия Зорнякова. В прошлом - депутат заксобрания Карелии, боевой офицер спецназа ФСБ, имеет несколько наград, в том числе орден Мужества и медаль Суворова. В апреле суд отпустил его под домашний арест.