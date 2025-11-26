Один из пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Новокузнецке умер

Предварительная площадь пожара составила 21 кв. м

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. В машине скорой помощи умер один пострадавший при пожаре в многоквартирном доме в Новокузнецке Кемеровской области, всего от огня пострадали 13 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее глава города Денис Ильин в своем Telegram-канале сообщил, что на четвертом этаже многоквартирного дома произошел пожар. До прибытия пожарных эвакуировались 25 человек самостоятельно, с помощью пожарных эвакуировали 27 человек. При этом пострадали 13 человек, из них 5 детей. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии.

"Один человек скончался в карете скорой помощи. Предварительная площадь пожара составила 21 кв. м", - говорится в сообщении.