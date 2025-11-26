В Волгоградской области грузотеплоход сел на мель

Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Грузотеплоход "Балахна", следовавший из Казани в Ростов-на-Дону, сел на мель в акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала в Волгоградской области. Южной транспортной прокуратурой организована проверка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала в Волгоградской области грузотеплоход "Балахна", следовавший из Казани в Ростов-на-Дону, сел на мель. Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. Выясняются обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.