Бастрыкин потребовал доклад по делу об истязании подростков на реабилитации в Подмосковье

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об истязании несовершеннолетних в незаконном реабилитационном центре для зависимых в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Александровича Яковлева доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.

Следствием установлено, что с августа по ноябрь преступная группа организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно пребывали 24 подростка. Они проходили лечение от зависимостей. С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.

В результате 23 ноября в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней.