Актер Евгений Цыганов выступил в защиту Аглаи Тарасовой

Актер отметил, что никогда не видел обвиняемую в состояниях, "выходящих за рамки трезвости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актер Евгений Цыганов в ходе допроса свидетелей заявил о позитивной характеристике актрисы Аглаи Тарасовой и отметил, что никогда не видел обвиняемую в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исключительно позитивные, исключительно по делу эмоции. Я не могу сказать ничего, что могло бы негативно охарактеризовать Аглаю", - заявил Цыганов в ходе допроса свидетелей.

Он отметил, что никогда не видел Тарасову в состояниях, "выходящих за рамки трезвости", а также назвал ситуацию "трагической глупостью".