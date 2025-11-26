В ДНР боевика "Айдара" осудили за обстрел мирного населения

Мужчина получил 27 лет 6 месяцев колонии строгого режима

МАРИУПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам 6 месяцам колонии участника запрещенного в России националистического батальона "Айдар" за покушение на убийство двух и более лиц, жестокое обращение с мирным населением на оккупированной территории и уничтожение чужого имущества. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Варбанского к 27 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры республики, 19 марта 2022 года 46-летний Эдуард Вербанский обстреливал из миномета село Бердянское в ДНР. В результате атаки был поврежден жилой дом и пристройка, находящимся внутри людям удалось спастись.