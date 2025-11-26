В Смоленской области около 9,6 тыс. жителей остались без света

Причиной стал интенсивный снегопад

СМОЛЕНСК, 26 ноября. /ТАСС/. В Смоленской области более 9,6 тыс. жителей остались без электроснабжения из-за интенсивного снегопада. Для ликвидации последствий непогоды мобилизованы все силы, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Из-за сильного снегопада в некоторых населенных пунктах Смоленской области произошли отключения электроэнергии. Без света остаются около 9,6 тыс. жителей. Мобилизованы все необходимые силы для ликвидации последствий непогоды. Наибольшие сложности наблюдаются в Ярцевском, Демидовском, Духовщинском округах и Смоленском районе", - отметили в правительстве Смоленской области.

По словам пресс-службы, последствия непогоды устраняют 109 бригад "Россети центр" и более 340 специалистов. Также в помощь смоленским энергетикам направлены 22 бригады из Калуги, Тулы, Орла, Брянска, Рязани, Липецка и Нижнего Новгорода. "Благодаря оперативной работе энергетиков количество жителей без электроснабжения продолжает уменьшаться с каждой минутой", - отметили в правительстве.