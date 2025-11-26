В Петербурге мужчину лишили водительских прав из-за чая с марихуаной

Водитель заявил в суде, что причиной стало употребление китайского чая

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Мировой судья в Санкт-Петербурге лишила мужчину водительских прав и оштрафовала на 45 тыс. рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Освидетельствование показало наличие в анализах нарушителя марихуаны, которую он впоследствии обнаружил в составе употребленного им китайского чая. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как следует из материалов дела, сотрудники полиции остановили машину Дмитрия Агафонова на Октябрьской набережной утром 16 сентября. "В судебном заседании Агафонов вину признал и пояснил, что выявленная <...> при медицинском освидетельствовании марихуана является следствием употребления китайского чая, из инструкции которого, как выяснилось позднее, следует, что помимо чайных листьев чай содержит и марихуану", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.

Управлять транспортными средствами фигуранту запрещено в течение одного года и девяти месяцев.