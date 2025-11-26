В Северной Осетии экс-главе Росгвардии и девяти сотрудникам продлили арест

Валерия Голоту и его коллег задержали в сентябре 2025 года по делу о взятке

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Ленинский суд в Северной Осетии продлил на три месяца арест бывшего руководителя управления Росгвардии по республике и девяти других сотрудников по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Ленинским районным судом Владикавказа продлены меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в отношении сотрудников Росгвардии и иных подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим. 1 УК РФ (пособничество в даче взятки)", - сообщили в пресс-службе.

Срок содержания под стражей экс-главе управления Росгвардии по республике Валерию Голоте, а также девяти росгвардейцам продлен до 28 февраля 2026 года. Сотрудники Росгвардии были арестованы в сентябре 2025 года.