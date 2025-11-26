Статья

Три года условно и штраф. Главное о приговоре актрисе Аглае Тарасовой

Аглая Тарасова © Владимир Гердо/ ТАСС

Домодедовский городской суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам заключения условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

ТАСС собрал основное о деле.

Приговор

Домодедовский городской суд признал актрису Аглаю Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков и назначил ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей.

Дело о контрабанде наркотиков

Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово 28 августа.

Сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у нее в вейпе 0,38 г гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета аэропорта Домодедово.

Выяснилось, что запрещенные вещества она привезла из Израиля.

В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).

5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Актрисе нельзя покидать свое жилище с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб и общения с контролирующими органами и следователем.

Тарасова полностью признала вину.

Ход суда

Актриса в ходе допроса в суде заявила, что достоверно не знала состава жидкости для вейпа, с которым ее задержали в аэропорту Домодедово.

Она также в очередной раз добавила, что полностью раскаивается и сожалеет о случившемся.

Сторона гособвинения запросила для Тарасовой три года шесть месяцев лишения свободы условно.

