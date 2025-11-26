ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Три года условно и штраф. Главное о приговоре актрисе Аглае Тарасовой

Редакция сайта ТАСС
16:45

Аглая Тарасова

© Владимир Гердо/ ТАСС

Домодедовский городской суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам заключения условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

ТАСС собрал основное о деле.

Приговор

  • Домодедовский городской суд признал актрису Аглаю Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков и назначил ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей.

Дело о контрабанде наркотиков

  • Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово 28 августа.
  • Сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у нее в вейпе 0,38 г гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета аэропорта Домодедово.
  • Выяснилось, что запрещенные вещества она привезла из Израиля.
  • В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).
  • 5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
  • Актрисе нельзя покидать свое жилище с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб и общения с контролирующими органами и следователем.
  • Тарасова полностью признала вину.

Ход суда

  • Актриса в ходе допроса в суде заявила, что достоверно не знала состава жидкости для вейпа, с которым ее задержали в аэропорту Домодедово.
  • Она также в очередной раз добавила, что полностью раскаивается и сожалеет о случившемся.
  • Сторона гособвинения запросила для Тарасовой три года шесть месяцев лишения свободы условно.

О Тарасовой

  • Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".
 
Россия