Три года условно и штраф. Главное о приговоре актрисе Аглае Тарасовой
16:45
Домодедовский городской суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам заключения условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей.
ТАСС собрал основное о деле.
Приговор
- Домодедовский городской суд признал актрису Аглаю Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков и назначил ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей.
Дело о контрабанде наркотиков
- Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово 28 августа.
- Сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у нее в вейпе 0,38 г гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета аэропорта Домодедово.
- Выяснилось, что запрещенные вещества она привезла из Израиля.
- В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).
- 5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
- Актрисе нельзя покидать свое жилище с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб и общения с контролирующими органами и следователем.
- Тарасова полностью признала вину.
Ход суда
- Актриса в ходе допроса в суде заявила, что достоверно не знала состава жидкости для вейпа, с которым ее задержали в аэропорту Домодедово.
- Она также в очередной раз добавила, что полностью раскаивается и сожалеет о случившемся.
- Сторона гособвинения запросила для Тарасовой три года шесть месяцев лишения свободы условно.
О Тарасовой
- Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".