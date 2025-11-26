В Молдавии задержали организатора контрабанды оружия с Украины

Кроме того, задержаны трое подозреваемых

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии задержали по делу о контрабанде оружия из Украины трех подозреваемых и предполагаемого организатора. Об этом сообщил журналистам глава Генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану.

"Задержано четвертое лицо, у которого роль организатора <...>. Значительная часть этих лиц являются гражданами Республики Молдова, но некоторые из них имеют либо иностранное гражданство, либо двойное гражданство", - сказал Чернэуцану.

По данным прокуратуры, контрабандой пытались провезти 18 отдельных деталей от боеприпасов, 8 боеприпасов, зенитный ракетный комплекс и дрон типа "Герань-2" с разобранным двигателем без боевой составляющей. Следователи полагают, что боеприпасы ввез в Молдавию из Украины курьер, который периодически перевозил различные товары из соседней страны. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что молдавские правоохранители расследуют инцидент в тесном сотрудничестве с коллегами из Румынии и Украины.

На прошлой неделе власти Румынии сообщили об обнаружении крупной партии оружия, которое пытались контрабандным путем вывезти из Молдавии. По данным молдавских СМИ, там были найдены системы FIM-92 Stinger, "Игла", противотанковые ракетные пусковые установки "Корнет", а также компоненты для ударных беспилотников.

В ночь на 20 ноября таможня Румынии на границе с Молдавией на КПП Леушень - Албица задержала грузовик с оружием. В Таможенной службе Молдавии сообщили, что грузовик с металлическими деталями вызвал у них подозрение, поэтому они попросили просканировать ее на специальном оборудовании, которое есть только у румынской стороны.