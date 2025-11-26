В Петрозаводске при пожаре в таунхаусе пострадали три человека
ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. Таунхаус горит на площади 200 кв. м на улице Университетской в Петрозаводске. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС по Карелии.
"В Петрозаводске по адресу: улица Университетская, дом 13, корпус 2, пожарные тушат возгорание в таунхаусе <...>. Предположительная площадь пожара - 200 квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется", - сказано в сообщении.
На месте от МЧС работают более 10 единиц техники и 30 человек.
Позже глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил в своем Telegram-канале, что при пожаре псотрадали три человека. В больницу доставили беременную женщину и двухлетнего ребенка.
"Пожар на Университетской. Предварительно, трое пострадавших. Одна из них - беременная женщина, привезли в РБ СЭМП. Есть переломы. Пока этап диагностики. Ребенка 2023 года рождения увезли в ДРБ. Наши бригады еще работают. Информация уточняется", - сказано в сообщении.
Позже Охлопков добавил, что в больницу поступила еще одна пострадавшая. У нее ожоги верхних отделов тела, в том числе дыхательных путей.
В новость внесены изменения (21:30 мск) - добавлена информация о пострадавших.