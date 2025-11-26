Против сотрудников ОЭЗ "Липецк" завели дело

Особая экономическая зона выступает в статусе потерпевшей стороны

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против нескольких сотрудников особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленного производственного типа (ППТ) "Липецк" и ее дочерней компании. ОЭЗ проходит в статусе потерпевшей стороны, сообщается в Telegram-канале облправительства.

"Правительству Липецкой области известно о возбуждении правоохранительными органами уголовного дела в отношении ряда сотрудников ОЭЗ ППТ "Липецк" и ее дочерней компании. Согласно имеющейся информации, особая экономическая зона "Липецк" по данному делу проходит в статусе потерпевшей стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес правительства Липецкой области каких-либо обращений, процессуальных документов или запросов от органов не поступало. Оценка обстоятельств дела и квалификация действий его участников относятся к исключительной компетенции следственных органов и суда, добавили в пресс-службе облправительства.

"Офис ОЭЗ "Липецк", а также предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны, продолжают работу в штатном режиме. Обязательства перед резидентами и инвесторами исполняются в полном объеме, нарушений в работе и во взаимоотношениях с инвесторами не зафиксировано", - говорится в Telegram-канале региональных властей.