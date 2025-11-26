В Вашингтоне у Белого дома произошла стрельба

Ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии, сообщила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Двое бойцов Национальной гвардии США пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщила в X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Согласно ее публикации, "двое военнослужащих Нацгвардии пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне", их состояние не уточняется. По данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент со стрельбой произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Как передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу, президент США Дональд Трамп, находящийся в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, проинформирован об инциденте.