В Вашингтоне у Белого дома произошла стрельба
Редакция сайта ТАСС
20:10
ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Двое бойцов Национальной гвардии США пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщила в X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Согласно ее публикации, "двое военнослужащих Нацгвардии пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне", их состояние не уточняется. По данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент со стрельбой произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Как передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу, президент США Дональд Трамп, находящийся в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, проинформирован об инциденте.