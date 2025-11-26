Подозреваемого в стрельбе возле Белого дома задержали

Место инцидента оцепили

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Полиция Вашингтона задержала одного подозреваемого в стрельбе возле Белого дома. Об этом говорится в сообщении ведомства в X.

"Место [инцидента] оцеплено. Один подозреваемый задержан", - сказано в сообщении.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что из-за стрельбы двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения, их состояние не уточняется. По данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Как передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома, президент США Дональд Трамп, находящийся в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, проинформирован об инциденте.