Мосгорсуд пересмотрит дело семьи, выселенной из квартиры из-за мошенников

Преступники продали квартиру многодетной семье по поддельным документам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Мосгорсуд начал пересмотр дела многодетной семьи, которая лишилась квартиры из-за того, что приобрела ее у мошенников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд пересматривает в апелляционном порядке дело многодетной семьи, выселенной из квартиры, которую им продали мошенники. В ходе судебного разбирательства установлено, что спорная квартира первоначально принадлежала Белоусовой Г. С.", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что в 2012 году она стала жертвой группы мошенников под руководством Гусейнова А. М. и передала им документы на принадлежащее ей недвижимое имущество. Дальнейшее местонахождение Белоусовой было неизвестно.

В 2013 году квартира была продана преступниками по поддельным документам семье с тремя несовершеннолетними детьми, которые приобрели ее с использованием ипотечного кредита, вселились в нее и проживают до настоящего времени. "Лишь спустя 10 лет семья узнала, что приобрела жилье у мошенников. В Люблинский районный суд города Москвы с иском к покупателям квартиры обратился Белоусов М. В. - наследник Белоусовой Г. С., объявленной судом в 2024 году умершей. Он просил суд признать сделки по отчуждению квартиры недействительными, применить последствия недействительности сделок, прекратить право пользования жилым помещением, обязать ответчиков освободить жилое помещение", - отметили в пресс-службе.

Заместитель Люблинского межрайонного прокурора города Москвы заявил встречный иск в интересах покупателей квартиры о признании их добросовестными приобретателями недвижимого имущества. Также встречный иск о признании добросовестными приобретателями заявили и сами покупатели.

"Люблинский районный суд города Москвы вынес решение о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок, прекратил права собственности и права пользования жилым помещением покупателей и их детей, обязал их освободить спорную квартиру", - отметили в пресс-службе.

Встречные иски решением суда первой инстанции также удовлетворены, Тарасова И. В., Мажевский С. В. и их дети признаны добросовестными приобретателями. Судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции после заслушивания сторон отложено на 18 декабря 2025 года.