Губернатор Морриси: пострадавшие из-за стрельбы у Белого дома нацгвардейцы погибли

Военнослужащие получили ранения, не совместимые с жизнью

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате стрельбы возле Белого дома нацгвардейцев умерли от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси.

"С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые получили огнестрельные ранения сегодня днем в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений. Эти храбрые жители Западной Вирджинии погибли, находясь на службе своей стране", - написал он в X.