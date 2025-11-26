Министр Бонди: федеральные службы прибыли на место стрельбы в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники федеральных правоохранительных служб находятся на месте стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщила в соцсети X министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Сотрудники федеральных служб находятся на <...> месте, где стреляли в двух бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне", - отметила она.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что два бойца Национальной гвардии США были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Полиция ранее сообщила о задержании стрелявшего. По словам американского лидера, этот человек тоже получил ранение и позднее понесет суровое наказание. После губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба бойца Нацгвардии США, получившие ранения при стрельбе, умерли от ранений.