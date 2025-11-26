В Петрозаводске ликвидировали пожар в жилом доме

В ликвидации огня участвовали 30 человек и 10 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 ноября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на улице Университетской в Петрозаводске и охватил примерно 200 кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС Карелии.

"В 22:19 мск пожар ликвидирован", - сказано в сообщении.

В борьбе с огнем от МЧС задействовали 10 единиц техники и 30 специалистов.

В Минздраве сообщали о трех пострадавших. Беременную женщину доставили в больницу с переломами, еще одна женщина получила ожоги верхних отделов тела, в том числе - дыхательных путей. Двухлетнего ребенка, у которого в ходе осмотра в медучреждении зафиксировали лишь ссадины, отпустили домой вместе с отцом.